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Beyaz Gazete
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Denize girmek yasaklandı! Vatandaşlar uyarıldı

Denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle deniz girişlerin bugün için yasaklandığı duyuruldu.

Ekleme: 14.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Denize girmek yasaklandı! Vatandaşlar uyarıldı
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası sürerken, vatandaşlar ise denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Ancak bugün Sakarya'da vatandaşları üzecek bir karar alındı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün saat 11.30 itibari ile yasaklandı.

Denize girmek yasaklandı! Vatandaşlar uyarıldı

DENİZE GİRİLMEMESİ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denize girmek yasaklandı! Vatandaşlar uyarıldı