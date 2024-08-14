  • USD: 33,49 - 33,55
  • EURO: 36,60 - 36,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Gündogdıyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdıyev ile bir araya geldi.

Ekleme: 14.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Gündogdıyev ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdıyev'i Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Gündogdıyev, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü.