Bahçeli'den özel tebrik! Fulya Öztürk paylaştı:

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde 'kilidi kapatmak' için operasyonlarına hız verdi.Dağlara yuvalanan PKK'lı teröristler oydukları mağaralarda tek tek etkisiz hale getiriliyor.Bu kapsamda Zap ve Metina bölgesinde kahraman Türk askeri PKK'lı hainlere ait bir mağara ele geçirdi. Sayısız odacıklardan oluşan 4 girişli, mühimmatlarla dolu mağara CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve ekibi tarafından görüntülendi.Kahraman askerlerimizin çalıştığı zor şartları ve PKK'lı hainlerin inlerini izleyiciye aktaran Öztürk'ün haberi büyük yankı getirdi.Öztürk'ün özel haberi siyasilerin de dikkatini çekti.Haberi izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öztürk'ü arayarak tebrik etti.Bahçeli ayrıca Öztürk'e yeni isim önerisinde de bulundu.Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk 'Sn Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sn Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine 'Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk' dediğini de aktardı.