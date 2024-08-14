AK Parti'ye 15 yeni katılım gerçekleşti: İşte isim isim tam liste

AK Parti 23'ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor...Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.15 YENİ İSİM KATILDISeneler boyunca girdiği tüm seçimlerden zamanla ayrılan AK Parti, yeni isimlerle yoluna devam ediyor.AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.13 BELEDİYE BAŞKANIBir tanesi İyi Parti'den, 7'si Yeniden Refah Partisi'nden, 5'i ise bağımsız olmak üzere toplam 13 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.- Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız- Cömert Özen (Adana, Feke) - Yeniden Refah Partisi- Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız- Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - Yeniden Refah Partisi- Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İyi Parti- Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - Yeniden Refah Partisi- Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız- Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - Yeniden Refah Partisi- Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - Yeniden Refah Partisi- Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - Yeniden Refah Partisi- Refahattin Şencan (Samsun, Ayvacık) - Yeniden Refah Partisi- Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız- Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız