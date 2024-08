AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Oyunları bozarak kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Bugün mutluyuz gururluyuz. AK Parti ailesi olarak heyecanlıyız. 23. yaşımızın sevincini yaşıyoruz. 23. yaş günümüz kutlu olsun. Tam 23 yıldır hizmet bayrağını şerefle taşımış kurucularımıza, genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, İl Genel Meclis üyelerimize, üyelerimize ve AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği olan nice isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum.



En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, girdiğimiz her seçimde, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımda duran milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz.



OYUNLARI BOZARAK KİRLİ SENARYOLARI PARÇALAYIP ATARAK BUGÜNLERE GELDİK

Milletimiz AK Parti'de yıllar sonra kendini gördü. Türkiye sevdalısı kadrolar gördü. Kuruluşumuzun üzerinden 14 ay geçmişken ülkeyi yönetme sorumluluğunu bu yüce ruhla üstlendik. Aşkla çalına yorulmaz bize yorulmak, pes etmek yakışmaz diyoruz. Bizi üretmekten alıkoymak isteyen nice sinisi senaryolarla muhatap olduk. Pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara'nın göbeğinde darbe çığırtkanlığı yaptılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Gezi olaylarında 3-5 ağacı bahane ederek sokaklarımızı ateşe verdiler. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.



TÜRKİYE'Yİ NEREDEN ALIP NEREYE GETİRDİĞİMİZİ MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR

23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalıştık ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Özellikle 2001'den sonra doğan gençlerin burayı dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. AK Parti'yi kurduğumuza nüfus 65 milyondu, bu zamana kadar yüzde 25 arttı. Bugün 86 milyon. Vatandaşa sunulan hizmetler 4 kat, 5 kat, artış oldu.



Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların en başında geliyor. 23 sene önce hastane yatak sayısı toplam 164 bin iken şimdi toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış. 286 adalet sarayı ile merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik.



Ulaşım Türkiye'ye çağ atlattığımız bir alandır. 26 olan havalimanı sayımız 58 oldu.



6 Şubat depreminin izlerini süratle siliyoruz. TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine 100 bin varillik keşfe imza attık.



TARIMSAL GAYRİ SAFİ HASILA 37 MİLYAR LİRADAN 1 TRİLYON 625 LİRAYA ÇIKTI



Muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle tarihi bir keşfe imza attık. Göreve geldiğimizde ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 261,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Otomobili Togg artık yollarımızda. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı.



Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk, bir kez olsun bitti demedik. Bura-an bir hakkı özellikle teslim etmek istiyorum. Bu başarıda AK Parti çatısı altında görev almış her bir kardeşimin emeği var. Bu kadroyla çok büyük işler başardık. Türkiye'yi ayağına vurulmuş zincirlerden beraber kurtardık. Uzun yıllar sonra meilletle devleti cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştırdık. Her şey Türkiye için dedik. Hep beraber 23 yıl boyunca yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletin emanetini taşımak konusunda asla zafiyet göstermedik. 23 yıl olduğu gibi aynı aşkla azimle bu yılda yürümeye devam edeceğiz. Her birinize emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma şükranlarıma sunuyorum Cumhur İttifakı ortağı MHP'Lİ kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.



AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de Türkiye'dir. Nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyorum. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu heba etmeye yeltenenler altından kalkmaya yetmeyecekleri vicdani yükle ezilirler. Yenilenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak bu millete daha iyi nasıl hizmet edeceğine odaklanacak. İnşallah 2028 seçimlerinde de emaneti yine AK Partili kadrolara bizlerin emin ellerine teslim edecek. Daha yapacak çok işimiz var. İnşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız. Millete, memlekete hizmete devam edeceğiz. Birileri yine hüsrana uğrayacak, yine avuçlarını yalayacak. Hep saflarımızı genişletmeye devam ettik. Müşteriklerimizi büyütmeye odaklandık. Millete hizmete talip olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bundan sonra da açık kalacaktır.