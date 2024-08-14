59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen Narkoçelik-32 operasyonlarında, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:'59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-32' operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.'