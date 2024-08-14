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59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı
Ekleme: 14.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen Narkoçelik-32 operasyonlarında, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-32' operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.'