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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre, Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 13.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta korkutan deprem! AFAD açıkladıSivas'ta yaşanan deprem korkuttu.

AFAD, Sivas merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Sivas kent merkezinde saat 10.33'te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

Sivas'ta korkutan deprem! AFAD açıkladı