Sivas'ta korkutan deprem! AFAD açıkladı
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre, Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sivas'ta yaşanan deprem korkuttu.
AFAD, Sivas merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Sivas kent merkezinde saat 10.33'te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.
AFAD, Sivas merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Sivas kent merkezinde saat 10.33'te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.