Muğla’da 59 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen yakalandı, başka bir botla sürüklenen 28 kişi ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri sınır sularında devriyelerine devam ediyor.
Ekipler, 11 Ağustos'ta saat 04.25 ve 06.10’da, Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
59 GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, yurt dışına çıkmaya çalışan 22’si çocuk 59 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı tarihte saat 06.35'te de Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 1’i çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.