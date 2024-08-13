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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 13.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.