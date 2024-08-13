Masterchef’te gergin anlar: Mehmet şef küplere bindi! 'Burası deneme yeri değil...'

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef yayınlanmaya başladığı günden beri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Heyecanla devam eden yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Mehmet Şef'in sinirli anları seyirciyi şaşırttı.Haftanın ilk gününde gelen katmer görevinde istenilen 2 adet katmeri başarıyla yapan isim mavi takımın yeni kaptanı olarak seçildi.KATMER GÖREVİNDE ZORLANDILARKendilerinden 2 adet katmer yapmaları beklenen yarışmacıların zorlandığı anlar ekranlara yansırken aynı zamanda Mehmet Şef'in sert eleştirileri de ekranlara yansıdı.Hem heyecanlı hem de gerilim dolu anlara sahne olan görüntülere Mehmet Şef'in sözleri damga vurdu.Verilen görevi tam yapamayan ve yalnızca 1 adet katmer yapan Hakan'a Mehmet Şef, “Diğeri nerede?” diye sorduktan sonra Hakan'ı kaptanlıktan kaçmakla suçladı.Sinirlenen Mehmet Şef, “Burada kaptanlıktan kaçıp katmer yapmayan varsa bizim geçmiş bölümlerimizi izlesin. Bir kamyon patates çuvalını önüne yığıp nasıl soydurduğumuzu izlesin. Eğer o kafadaysanız... Burası deneme yeri değil yapma yeri. Burada kaptanlıkta herkes dediğimiz sayıyı yapmak zorunda. Ne zannediyorsunuz burayı? Babamızın hayrına seçmedik sizi” ifadelerini kullandı.“TÜRKİYE'Yİ OKUMADINIZYarışmacıların verilen katmer görevinde zorlanan yarışmacıların gayret etmemeleri Mehmet şefi küplere bindirdi. Ünlü şef yarışmacılara, “Hepinizin atladığı bir tek şey vardı. Siz hep Masterchef kelimesine baktınız. Oysa gizli sihir altında yazan kelimedeydi. Siz Masterchef yazısını görünce risotto öğrendiniz, falafel öğrendiniz, fajita öğrendiniz... Akla gelmeyecek şeyler... Bu alttaki yazıyı atladınız, Türkiye'yi okumadınız” diyerek kendi ülkesinin lezzetlerini yapmakta zorlanan yarışmacıları haşladı.