Kentsel dönüşüm adı altında arsa satışı! Mansur Yavaş parsel parsel satmaya doyamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 51126 Ada 2 Parsel'de bulunan arazinin inşaat yapılması için 807 milyon 723 bin 912 TL'ye satıldığı ortaya çıktı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin bu kararı, kamuoyunda tepki çekti.Mülkiyeti ABB'ye ait Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 51126 Ada 2 Parsel üzerinde, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapıldı. Bu işin tahmini bedeli 807 milyon 723 bin 912 TL olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki son 6 yıla dönemde yüzlerce taşınmazı piyasa değerinin altında yaklaşık 24 milyar TL'ye satması yetmezmiş gibi, yeni bir taşınmaz satış sürecine daha girildiği ortaya çıktı. 23 Mayıs 2024'te yapılan ihalede belediyeye ait 27 arsa 668 milyon 485 bin TL bedelle satıldı.ABB'nin bu satış politikası, halkın ve muhalefetin tepkisini çekmeye devam ediyor. Belediye yönetiminin değerli kamu arazilerini ve taşınmazlarını bu denli kolayca gözden çıkarması, şeffaflık ve kamu yararı açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.Öte yandan Yavaş, 6 yıla yakın dönemde başkentte kentsel dönüşüm adına herhangi bir somut adım atmadı ve yaşanan sorunlara çözüm üretmedi. Mansur Yavaş ABB Başkanlığı döneminde, Mamak için sözde temeli atılan 4 bin konuttan yapımı tamamlanan sadece 166 adet konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslimi gerçekleştirebildi. Bunlara rağmen Yavaş ve yönetimi, bırakın kentsel dönüşüm yapmayı eldeki taşınmazları da satmaya devam ediyor.USÜZSÜZLÜKLERLE GÜNDEME GELMİŞTİKentsel dönüşüm konusunda somut adımların atılmadığı Mamak kentsel dönüşüm projesi usulsüzlüklerle de gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yapılan yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiği iddia edilmiş ve protokoller mahkeme kararı ile iptal edilmişti.Yine Portaş tarafından sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlendiği iddia edilmiş ve Yavaş yönetimi sessizliğe bürünmüştü. Proje hala bitirilemedi ve hak sahiplerinin mağduriyetleri hala giderilebilmiş değil.