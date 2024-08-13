Eskişehir'de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.'nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan A.K.'nın (18) bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.'nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı.Elinde bıçakla A.K.'yı karşısında görenlerin 'yardım edin' diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.'ya 'Kimsin sen, ne istiyorsun?' diye sorduğu anlarda yer aldı.Olaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadelere yer verdi:Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.