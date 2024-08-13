CHP zulmüne emekçi isyanı! Parasını alamadıkları için eylem yapan çalışanları fişleyip işten attılar

CHP'li Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını taksit taksit aldıkları için iş bırakma eylemi yapan çalışanları fişleyip işten attı. Tazminat bile alamadan ekmeğinden olan mağdur işçiler, "CHP bizi bitirdi" diyerek isyan etti. Belediyedeki birçok işçinin tefecilerin eline düştüğü, yaklaşık 2 ay önce ise bir zabıta memurunun maddi sıkıntılar yüzünden intihar ettiği bildirildi.

Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de skandalların merkezine dönüştü. Belediyenin 3 yıldır personel maaşlarını 4-5 taksit halinde bölük pörçük yatırması, ilçede isyan fitilini ateşledi.İş bırakma eylemi yaparak maaşlarını gününde ve eksiksiz almak isteyen 93 işçi, bir anda ekmeğinden oldu. Tazminat bile ödemeyen belediye, gerekçe olarak İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" maddesini gösterdi.Karşıyaka Belediyesi'ndeki skandalları SABAH'a anlatan işçiler, yaklaşık 3 yıldır maddi krizle boğuştuklarını dile getirdi.Belediye yönetiminin keyfi harcamalarından tasarruf etmediğini, tüm yükü ise emekçiye yüklediğini belirten mağdur personel Kerem Akdağ, "CHP, İzmir'de tam anlamıyla bozulmuş durumda. Bizi bitirdiler. Bunların yüzünden 20 yıllık evliliğim sona erdi.Belediye arabasıyla tatile gidiyorlar, evlerini yaptırıyorlar. İşçilerin maaşını 4-5 taksitte dalga geçer gibi veriyorlar. Tekirdağ'dan bir özel kalem getirttiler, araç beğenmiyor. Son modelini istiyor.