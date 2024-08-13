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Beyaz Gazete
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CHP'de koltuk yarışı daha da kızışıyor: Tunç Soyer ile ilgili çarpıcı iddia

CHP'de genel başkanlık tartışmaları yeni bir aşamaya geçti. Barış Yarkadaş, parti içindeki son gelişmelere dair ilginç bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ortaya atılan iddia CHP'nin liderlik yarışını daha da kızıştırabilir.

CHP'de koltuk yarışı daha da kızışıyor: Tunç Soyer ile ilgili çarpıcı iddia
Ekleme: 13.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'de koltuk yarışı daha da kızışıyor: Tunç Soyer ile ilgili çarpıcı iddia
Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.


Yarkadaş CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşarak, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

CHP'de koltuk yarışı daha da kızışıyor: Tunç Soyer ile ilgili çarpıcı iddia

"Soyer Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek"
Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer’in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak."