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Aydın'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı

Yolcu otobüsünün arkadan iş makinesiyle çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralıBugün saat 13.30 sıralarında, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önünde seyreden U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Aydın'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.