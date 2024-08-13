Altın fiyatları ne kadar? İşte rakamlar...

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde negatif seyretti.Ons altın, güne yüzde 0,43 düşüşle 2.462 dolar civarında başladı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.656 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.343 Türk Lirası bandında el değiştirdi.Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi de dahil olmak üzere ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası görünümüne yön verebilecek verileri izleyecekler.Piyasalar, Fed'in eylülde 25 ya da 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceği konusunda eşit olarak bölünmüş durumda. Bu yıl için 100 baz puanlık indirim fiyatlanıyor.ABD'de bugün üretici fiyatları verisi açıklanacak. Veri, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları endeksini (PCE) etkileyebileceğinden piyasalar hareketlenebilir.Tüketici fiyatları ise yarın açıklanacak. Öncü göstergeler aylık enflasyonun yüzde 0,2 ile hafif yükseleceğine yönelik işaretler verdi.Dolar da ABD'den gelecek veriler öncesi yön arayışını sürdürdü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 103,13 seviyesine yükseldi.