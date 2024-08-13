Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına karşı denetim yapıldı. Son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 79 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.