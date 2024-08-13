ABD Büyükelçisi Jeff Flake: Orta Doğu'da gerilimin azalması için Türkiye İran'ı ikna etmeli

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda çıkan ana sorunlar ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile olan ittifakı ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması oldu.S-400'lerin satın alınması, ABD yaptırımlarına ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yol açtı.Ancak Flake, ABD-Türkiye ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü söyledi.Flake, Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" dikkat çekti.Flake, "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" dedi.