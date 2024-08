Vergide yeni uygulamalar devreye alınıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Bürokratik süreçler azaltılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Mükellefe kolaylık sağlayacak bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi.Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adımı atacaklarını ifade ederek, 'Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz.' diye konuştu.Yeni uygulamaların detaylarına ilişkin bilgi veren Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarının bildirilmesi amacıyla 2008 yılından itibaren aylık dönemler halinde alınmaya başlanan Ba-Bs bildirimlerini kaldıracaklarını bildirdi.Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1,6 milyon mükellefi ilgilendiren bu formlara olan ihtiyacın, elektronik belge uygulamalarındaki artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleştirilmesiyle azaldığına işaret ederek, 'Bu durumu dikkate alarak söz konusu bildirim formlarının alınmasına ilişkin uygulamayı yakın zamanda sona erdireceğiz.' dedi.Halihazırda bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasının kapsamını genişleteceklerini vurgulayan Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi.Şimşek, yaklaşık 1 milyon mükellefin uygulamaya dahil olacağına dikkati çekerek, e-Defterlere ilişkin berat dosyalarının gönderilme sürelerinde de değişiklik yapacaklarını bildirdi.Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:'Elektronik ortamda düzenlenen bu belgeler muhataplarına elektronik olarak iletildiğinden hem zaman hem de kağıt, toner, posta ücreti gibi masraflardan çok büyük oranda tasarruf ediliyor. Bu belgelerin arasına gider pusulasının da eklenmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hem alıcı hem de satıcı tarafından imzalanması gereken bu belgenin elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak onaylanmasının sağlanması üzerinde duruyoruz. Halihazırda muhatabına bir kağıt çıktısı verilen 'e-Müstahsil Makbuzu'nda da benzer yöntemin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.'Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,2 milyon kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasıyla tebligatlara ücretsiz olarak internetin olduğu her yerden ve her zaman ulaşılabilmesinin mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, ayrıca kendisine e-Tebligat gönderilen kişilerin anlık olarak SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini söyledi.Şimşek, Başkanlığın e-Tebligat Sistemi'ni Ticaret, Kültür, ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kamu kurumunun da kullandığına dikkati çekerek, 6 farklı kurumla entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 166,5 milyon belgenin elektronik ortamda tebliğ edilmesiyle sadece posta masraflarından yaklaşık 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini veren Şimşek, 'Tebligatlardan hızlı, etkin ve ücretsiz haberdar olunması amacıyla araç alanların da e-Tebligat uygulamasına dahil olmasına ilişkin çalışma yapıyoruz, İlk aşamada sıfır araç alanların uygulamaya dahil olması planlanıyor.' dedi.Bakan Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi başta olmak üzere vergisel yükümlülüklerinin önemli bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:'Yapılması planlanan değişiklikle mükelleflerin, aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan meslek mensuplarını da Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan hizmetlerden yine kendi belirledikleri için işlem yapabilmeleri konusunda yetkilendirebilmeleri söz konusu olacak. Böylece mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine gerek duymadan kendi bilgileri ile Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak yetkili oldukları işlemleri mükellefleri adına yapabilecek.'