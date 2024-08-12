Tuzla'da göçük faciası! 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan göçükte 2 ocağa ateş düştü..Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.Yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenleri çıkarılan Salih İ. ve Cengiz Ö. adlı işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi.4 kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır.E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V. isimli şahsın ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir.Gözaltına alınan 4 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.