Talep ABD'den geldi! Bakan Fidan Blinken ile Gazze'yi görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Fidan, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi. .
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"İSRAİL'İN ÜZERİNDE BASKI KURULMALI"
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.
"KIŞKIRTICI ADIMLARDAN KAÇINILMALI"
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.
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