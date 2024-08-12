Talep ABD'den geldi! Bakan Fidan Blinken ile Gazze'yi görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Fidan, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi. .