Sancaktepe'de otomobil refüje çarptı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Şile Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi.Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracın içindeki sürücü çıkarıldı.Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.