Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastları sonrası Orta Doğu'da gerilim had safhaya ulaştı. Hem Hizbullah hem de İran ardı ardına İsrail'i hedef aldı. Her an gerçekleşmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle bölge adeta ateş çemberine dönerken İsrail basını çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. İran ve Hizbullah'ın birlikte saldırı düzenleyeceğini açıklayan İsrail basınının Paris Olimpiyatları iddiası da şaşkınlık yarattı.