Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran, Hizbullah ve İsrail arasında savaş çanları çalmaya başladı.Misille saldırı nedeniyle İsrail'de alarm seviyesi en üst düzeye çıktı. Yedioth Ahronot gazetesi, artan endişe ortamında İsraillilerin yaptığı hazırlıkların ele alındığı bir haber yayımladı. Habere göre İsrail'de dondurma satışlarında yüzde 260 artış yaşandı. Dondurmadan sonra en çok talep edilen ürün ise yüzde 140 artışla ton balığı, mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler olduPANİK YAŞAYAN İSRAİL'DE SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ SATIŞI PATLADIEndişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış dikkati çekti. Haberde, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir barın işletmecisinin sözlerine yer verildi. Buna göre, endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başladı. İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı. Bir psikoloğun haberde yer alan ifadesine göre, psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte 'çılgınca' bir artış yaşandı ve psikologlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış oldu.TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU!Pek çok uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv uçuşlarını durdurması sebebiyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kalırken birçok İsrailli de Corendon Europe gibi uçuşlarını sürdüren hava yolu şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkmak için rezervasyon yaptırdı.Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan 'güçlü bir karşılık beklediğini' açıklamıştı.Öte yandan İsrail basını İran'ın saldırısıyla ilgili yeni bir son dakika gelişmesini açıkladı. IDF, Tahran'ın muhtemelen perşembe günü saldıracağını bildirirken ordu sivillere yönelik talimatların değişmediğini vurgulayarak bunu önemsiz göstermeye çalıştı.İSRAİL BASININDAN SON DAKİKA İDDİASI: İRAN VE HİZBULLAH BİRLİKTE SALDIRACAK!Axios haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran, perşembe günkü ateşkes-rehine anlaşması görüşmelerinden önce İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenleyeceğini yazdı. Bu iddialar İsrail'deki kamu yayıncısı Kan televizyonu ve Kanal 13 haberlerinde de yer aldı. Kanal 13 ise misilleme saldırısıyla ilgili korku dolu bir detay açıkladı. Buna göre Kanal, İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ya da art arda birleşik bir saldırı düzenleyebileceğini kaleme aldı.DİKKAT ÇEKEN PARİS OLİMPİYATLARI DETAYI!Kanal, Fransa'nın İran ve Hizbullah'a dün gece sona eren Paris Olimpiyatları sırasında büyük bir saldırı düzenlememeleri yönünde baskı yaptığını da yazdı. Büyük bir saldırının yaklaştığına dair artan söylentilere rağmen IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün akşam yaptığı açıklamada sivillere yönelik acil durum yönergelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. 'IDF ve savunma teşkilatı, İran ve Hizbullah başta olmak üzere düşmanlarımızı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor ve durumu sürekli olarak değerlendiriyor' diyen Hagari, birliklerin 'yüksek bir hazırlık seviyesiyle konuşlandırıldığını ve hazırlandığını' da söyledi. Hagari, 'Sivillere yönelik talimatların değiştirilmesi gerekirse, resmi kanallardan düzenli bir mesajla güncelleme yapacağız' diye ekledi.HİZBULLAH KAYUŞA İLE SALDIRDI!Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. Tugayın 'onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu' kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.GALLANT'TAN MORAL KONUŞMASI!Misilleme saldırısı beklentisi sonrası orduda da hareketlilik arttı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, pazar günü erken saatlerde Tel Hashomer askeri üssünde acemi erlerle görüşerek acemi askerlere, İran ve Hizbullah tarafından benzeri görülmemiş bir saldırıya uğramaları halinde İsrail'in daha önce hiç yapmadığı şekilde hareket edeceğini söyledi.