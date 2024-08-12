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Beyaz Gazete
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MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 17 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 12.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"