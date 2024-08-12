Meteoroloji'den yeni rapor geldi: O günden itibaren daha da artacak...
Meteoroloji'nin son hafa durumu raporuna göre; yeni haftanın ilk gününde de sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Yayınlanan son hava durumu raporuna göre, haftanın ilk gününde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, salı günü ise artış yaşanacak.
İstanbul'da 5 gün esecek rüzgar serinlik verecek ancak sıcaklıklarda düşüş olmayacak.
Ankara 32, İzmir 36, Bursa 35, Antalya'da ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.
Hangi bölgeler yağışlı
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların, Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık