Meteoroloji'den yeni rapor geldi: O günden itibaren daha da artacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.Yayınlanan son hava durumu raporuna göre, haftanın ilk gününde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, salı günü ise artış yaşanacak.İstanbul'da 5 gün esecek rüzgar serinlik verecek ancak sıcaklıklarda düşüş olmayacak.Ankara 32, İzmir 36, Bursa 35, Antalya'da ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.Hangi bölgeler yağışlıÜlkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BÖLGELERDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutluISPARTA °C, 33°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların, Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CAz bulutluVAN °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık