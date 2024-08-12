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Beyaz Gazete
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Mersin'de yol verme tartışması: 3 ölü, 6 yaralı

Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 12.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de yol verme tartışması: 3 ölü, 6 yaralıMersin'in Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu.

3 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Olayda Metin Denizedalan, Abdurrahim Denizedalan ve Mehmet Emin Şahin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de yol verme tartışması: 3 ölü, 6 yaralı


JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma ekipleri, olay yerinde ve yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde taraflarının yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.