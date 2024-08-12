Mersin'de yol verme tartışması: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu.Olayda Metin Denizedalan, Abdurrahim Denizedalan ve Mehmet Emin Şahin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri, olay yerinde ve yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde taraflarının yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.