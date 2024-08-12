Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandı.Açıklamada şöyle denildi:Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır.Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.