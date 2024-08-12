MasterChef Türkiye'de ilk elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ilk eleme heyecanı yaşandı.MasterChef'te hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti.Mavi takımın kazandığı takım oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu.Eleme adayı olan; Serhat, Beyza, Muratcan, Ayşe, Deniz, Çağlar ve Nigar elenmemek için kıyasıya mücadele etti.Yarışmacılar ilk düzlükte Kastamonu siyez unundan yaratıcı tabaklar yaptı. Gecenin en başarılı yaratıcı tabağını yapan isim Muratcan oldu.Muratcan'dan sonra ilk yarıştan elenmekten kurtulan isimler Çağlar ve Nigar olarak açıklandı.Kalan dört yarışmacı Ayşe, Serhat, Beyza ve Deniz elenmemek için Mehmet şefin tabağını yaptı.Mehmet şefin tabağına en yakın yapan isim Beyza oldu.Gecenin en iyi ikinci tabağını Ayşe yaptı.Serhat ve Deniz son ikiye kaldı. Serhat, MasterChef'te elenen ilk isim oldu.Serhat'ın elenmesi diğer yarışmacıları da şaşırttı.Serhat, "Geldiğim günden beri herkese yardımcı olmaya çalışırken kendimi de unuttum. Mutluyum ama şef. İçime sinmemişti, öyle bir tabak önünüze koymak istememiştim" ifadelerini kullandı.