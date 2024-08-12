Manisa'da yavru kediye işkence anı kamerada: O cani yakalandı!

Manisa’da 55 yaşındaki M.Ş. isimli adam, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katletti. O anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine cani adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Korkunç olayın adresi Manisa'nın Salihli İlçesi'ydi. Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı.FIRÇAYLA DEFALARCA VURDU!Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü.ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDIYaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı.M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.