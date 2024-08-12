İYİ Parti Eski Düzce Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Kefeli’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Açık Mektup

İYİ Parti eski Düzce Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Kefeli, CHP'li belediyelerin, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ni (SODEM) kapatarak yerine kurduğu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEM-SEN) kesinlikle kapatılması gerektiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik paylaşımda bulundu.Erdoğan Kefeli yaptığı paylaşımda, '2011 yılında CHP'li belediyeler, kendi aralarında ve AB'li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel diyalog oluşturmak amacıyla Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ni (SODEM) kurdular.CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun, 1 Eylül 2019'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, SODEM yerine, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEM-SEN) hayata geçirildiğini söyledi. Yani kendi aralarında ve AB'li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel diyalog oluşturmak amacıyla kurulan dernek, artık işçilerin karşısında bir işveren sendikasıydı.Bu açıklamanın devamında Sayın Seyit Torun, kurdukları sendikanın toplu sözleşme yapmak gibi bir sorumluluğu olmadığını, toplu sözleşme görüşmelerinde belediyeyi temsil etmesi gibi bir amaçlarının olmadığını, sadece belediye başkanlarının örgütlendiği bir yapı olduğunu dile getirmişti.Ancak kuruluşta söylenen bu sözler yalan oldu. Çünkü CHP'li belediyeleri temsilen toplu sözleşme masalarına işveren sendikası olarak SODEM-SEN oturdu. Bu nedenle belediyeler ve işçiler kendi aralarında sorun yaşamaya başladılar.Ayrıca SODEM-SEN ana tüzüğünün üyelik aidatı başlıklı 31. maddesinde, kadrolu işçiler için üyelik aidatının işçi sayısına göre değil, belediyenin bulunduğu yerdeki nüfusa göre alınması ayrı bir sorun teşkil ediyor. Belediyelerdeki kadrolu işçi sayısı düşük olduğu için, üyelik aidatı, işçi sayısıyla ilgisi olmasa da belediyenin nüfusuna göre alınıyor. Şirket işçilerinin her biri için ise yıllık brüt bir asgari ücret yevmiyesi alınıyor. Yönetim kurulu, bu aidatları iki katına çıkarma yetkisini kullandı mı bilmiyorum.Partilerin işçi ya da işveren sendikası olmaz, olamaz. Hele ki işçilerin yanında olduğunu söyleyen ve emeği savunan bir sosyal demokrat partinin belediyelerinin bir araya gelerek işçilere karşı örgütlenip işveren sendikası kurması asla kabul edilemez.Takdir sizin ancak, CHP'nin SODEM yerine kurduğu Sosyal Demokrat İşveren Sendikası SODEM-SEN'in, özellikle idari kadrosunu ve sözleşme görüşmelerindeki tutumlarını inceleyerek kesinlikle kapatmanız, emeğe dair bundan sonraki söylemlerinizi güçlendirecektir. Aksi durumda emeğe dair söylemlerinizin hiçbir anlamı olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.