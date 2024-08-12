Emekliler yılında indirim furyası! Bu haklarınızı gözden kaçırmayın: İşte tüm avantajlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılı, emekliler için birçok farklı alanda sayısız avantajı beraberinde getirdi.1 banka, promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkarırken, 81 ilde de SGK eliyle hem kamu kurumları hem de özel firmalarla işbirliklerine gidilerek indirim anlaşmalarına imza atıldı. Sendikalar da projeye dahil olup, kendilerine ait tesisleri indirimli şekilde emeklilerin hizmetine açtı. Kamuya ait sosyal tesislerdeki konaklamalarda ise emekli vatandaşlara yüzde 15'lik indirim imkânı sağlandı.KYK yurtlarında birer haftalık dönemlerle ücretsiz konaklama imkanına kavuşan vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla sinema biletlerinde de yüzde 30'luk indirim hakkını elde etti. Şehirlerarası otobüs biletlerinde mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde 20, yüksek hızlı trenlerde ise yüzde 10 indirim uygulanmaya başladı. THY, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15'lik indirimi hayata geçirdi. PTT aracılığıyla kargo ya da kurye gönderimindeki indirim oranı yüzde 20 oldu. Yine çeşitli özel firmalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde yatak odası ve baza alımlarında yüzde 20, ev internetinde yüzde 10, giyim alışverişinde yüzde 30 gibi dikkat çekici indirimler 16 milyon emeklinin hizmetine sunuldu.Proje kapsamındaki indirimlerden ve avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet girişi ile 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' oluşturarak kazanmaya başlıyor. ALO 170 hattı üzerinden de sürece ilişkin tüm merak edilen sorular, bakanlık yetkilileri tarafından yanıtlanıyor. Proje kapsamındaki tüm anlaşmalı firmalara ve avantajlara www.emekliler.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebiliyor.