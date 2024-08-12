DEM Partili Nevruz Uysal Aslan terörist cenazesine katıldı: Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında öldürülen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı.Aslan'ın yanısıra diğer Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de taziyeye gitti.DEM Partili vekiller taziyeye katılan diğer şahıslarla birlikte yürürken, bölücü terör örgütü ve teröristbaşı lehine slogan attılar.Nevruz Uysal Aslan taziyede yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını 'saldırı' olarak niteledi.Aslan, 'Saldırılara karşı durulması gerektiğini' ileri sürdü.Skandal sözlerine devam eden Aslan bu kez de Türkiye'yi kimyasal bomba kullanmak gibi mesnetsiz bir iddiayla suçladı.İzleyenlerin tepkisini çeken sözlerine devam eden Nevruz Uysal Aslan, "Bugün 9 yıldır devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor. Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor." ifadelerini kullandı.Öte yandan tarihler 21 Aralık 2023'ü gösterdiğinde TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, teröristbaşı için özgürlük istemişti.Aslan, teröristbaşı için "Sayın" diyerek “Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" diye konuşmuştu.