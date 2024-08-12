CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de para sayma skandalına ait görüntülerin çıkmasıyla birlikte başlattığı soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında 'Siyasi Partiler Kanuna Muhalefet' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edilmişti.25 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLARİddianameyi kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptını düzenledi. Mahkeme sanıkların 25 Eylül günü hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı sanıklara tebliğ edilmeye başladı.