Çatalca TEM'de TIR devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi
TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca gişeleri mevkiindeTIR devrildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
DETAYLAR GELİYOR...