Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu!

Çanakkale açıklarında 9'u çocuk 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos'ta Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik bottaki 9'u çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.