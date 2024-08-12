Bitlis'in Güroymak ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç'un kullandığı araç bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Ali Tunç ile eşi İrem Tunç kurtarılamadı…

Yürekleri yakan kaza Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşandı. Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç kullandığı araç bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.Bitlis’te kahreden manzara: Uzman çavuş ile hemşire eşi feci şekilde can verdi!Korkunç kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç (31) olay yerinde hayata gözlerini kapadı.Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.Acı haberi alan aileleri yıkıldı…