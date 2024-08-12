Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; genç yıldızın bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...