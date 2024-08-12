Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; genç yıldızın bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."