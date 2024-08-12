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Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; genç yıldızın bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...

Ekleme: 12.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu.




Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!