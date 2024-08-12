Avcılar'da ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu

İstanbul Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle, Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Avcılar'da, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.İstanbul Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle, Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu.