Ankara-Şam hattında yepyeni dönem! Bakan Güler duyurdu: Suriye ile heyet toplantısı olabilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısı yapılabileceğini ifade etti. Bakan Güler, "Türkiye Suriye’den çekilme konusunda koordinasyonu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir. Türkiye Suriye'den çekilme konusunda koordinasyonu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir." dedi.ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımları planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediği konusunda Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi, ancak görüşmeler sürüyor.İngiltere, Almanya ve İspanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istiyoruz ancak henüz somut bir gelişme yok.