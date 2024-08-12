AK Parti MYK yoğun gündemle toplanacak! 3 birim sunum yapacak: İşte masadaki önemli konular

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yoğun gündemle toplanıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek MYK'da gündeme dair önemli konular ele alınacak. Yurt içi ve yurt dışındaki siyasi gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sunum yapacak.Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları, sosyal medya uygulamalarına erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı '7 Bölge 7 Bin Cemre' projesi hakkında bilgilendirme yapacak.Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç AFAD işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim aldı. Ayrıca her birimin seçim sonrası yaptıkları araştırma sonuçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sunumunda Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunmasıyla ilgili detayların yer alması bekleniyor. Toplantıda, Gezi Parkı tutukluları Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Muhalefetin 16 Ağustos'ta Atalay için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması konusu da ele alınacak.Eski TBMM Başkanı ve AK Partili Bülent Arınç, TİP Milletvekili Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenmiş, 'Bu işi daha fazla uzatmayın' çağrısında bulunmuştu. Toplantıda gündemi sürekli meşgul eden bu meselenin de tartışılması öngörülüyor.Yeni anayasa çalışmaları, Instagram ve benzeri uygulamalara erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor.7 BÖLGEYE 7 BİN CEMREAyrıca toplantıda Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği '7 Bölge 7 Bin Cemre' projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı. Eğitimler geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.