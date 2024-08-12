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Beyaz Gazete
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Adana'da sulama kanalına düşüp hayatlarını kaybettiler

Adana'da motosikletli iki genç yolun bittiğini fart etmeyip, sulama kanalına düşerek can verdi.

Ekleme: 12.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Adana'da sulama kanalına düşüp hayatlarını kaybettilerAdana'da olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi.

01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz (18) yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın (19) ile birlikte sulama kanalına düştü.

YOLUN BİTTİĞİNİ FARK ETMEDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler cesetleri kanaldan çıkardı.



Adana'da sulama kanalına düşüp hayatlarını kaybettiler











KANALDAN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Kazada hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.