Adana'da sulama kanalına düşüp hayatlarını kaybettiler

Adana'da olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi.01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz (18) yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın (19) ile birlikte sulama kanalına düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen dalgıç polisler cesetleri kanaldan çıkardı.Kazada hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.