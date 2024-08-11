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Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü

Suruç ilçesinde küçük kardeş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

Ekleme: 11.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölüŞanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D., Suruç'a giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı.

Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D., olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü


ARANIYOR

Mahalleye giden jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.