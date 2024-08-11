Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonu duyurdu.Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildi.MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Bakanlığın mesajında, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik de ölüm yıl dönümünde unutulmadı:İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.