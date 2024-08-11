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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 11.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonu duyurdu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK"

Bakanlığın mesajında, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik de ölüm yıl dönümünde unutulmadı:

İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.