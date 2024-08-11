Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonu duyurdu.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
"İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK"
Bakanlığın mesajında, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik de ölüm yıl dönümünde unutulmadı:
İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.