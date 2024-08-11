Manisa'da feci kaza: 4 ölü var!

Manisa'da bir otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki 35 ASU 585 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.