Maduro, Türk heyetini böyle karşıladı: Selamünaleyküm Erdoğan abimdir

Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci olarak katılan Türk heyetinde olan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türk heyetini "Selamünaleyküm" diyerek karşıladığını söyledi.Malkoç, "Ben kendisine Türkiye'den seçim gözlemcisi olarak geldiğimizi YSK ve Parlamento temsilcilerinin de burada bulunduğunu söyledim. Cumhur-başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ilettik. O da 'Selamünaleyküm, Recep Tayyip Erdoğan benim ağabeyimdir. Çok çok selam söyleyin. Zaten onunla yakın zamanda görüşeceğiz' ifadelerini kullandı" dedi.Malkoç, Maduro'nun ayrıca, ekonomi başta olmak üzere ülkesinin her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu aktardığını söyledi. Malkoç, Türk heyeti olarak Maduro'ya Filistin konusunda insanlık ve hukuk adına gösterdiği çaba ve duruşu sebebiyle teşekkür ettiklerini dile getirdi.Malkoç'un verdiği bilgiye göre Maduro, ülkesinin başta ekonomi olmak üzere her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maduro, Türk iş insanlarına "Gelip yatırım yapsınlar" çağrısında bulundu.Türklerin Venezuela'da hem halk tarafından çok sevildiğini hem de devlet yönetiminde büyük saygı gördüğünü dile getiren Malkoç, "Osmanlı döneminde Venezuela'ya Osmanlı pasaportu ile giden yüz binlerce Filistinli, Suriyeli ve Osmanlı tebası var. Bunlar Osmanlı pasaportu ile gittikleri için 'Türk' diye adlandırılıyorlar ve çok seviliyorlar. Seçim gözlemi için sokakta diyalog kurduğumuz halk bizleri de sıcakkanlı karşıladı" ifadelerini kullandı