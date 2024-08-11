Diyarbakır'da farklı tarihlerde Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yapılan hırsızlık ihbarları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Diyarbakır’da hırsızlık şebekesine operasyon: 16 şüpheli yakalandı!Kurulan özel ekiple şüphelilerin bulunduğu alanlarda elde edilen kamera görüntüleriyle, 16 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu.Yakın takibe alınan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri bir depoya götürdüğü, daha sonra satışlarının yaptığını belirlendi. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde 'Radar' adı verilen operasyonla yakalandı.Hırsızlık şebekesinin liderlerinden olduğu belirtilen 2'si hakkında 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.