Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili mesajında, "Tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yedinci yılında anılıyor.Küçük yaşta şehit düşen ve Türkiye'nin yüreğini yakan Eren Bülbül ile Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a gelen ve hain saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan unutmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.