AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte gündem başlıkları..
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 23'üncü kuruluş yılı programının hazırlıkları ele alınacak. İç ve dış gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak.
Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.
81 İLDE KUTLAMALAR YAPILACAK
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.
Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.
AK Parti'nin il başkanlıkları bu saate kadar kendi programlarını düzenleyebilecek. Genel merkezdeki program, kurulan ekranlar aracılığıyla illerden takip edilebilecek.
İÇ VE DIŞ GELİŞMELER GÜNDEMDE
AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.
Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.
Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.
MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.