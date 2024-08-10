Siirt’teki uyuşturucu operasyonunda 170 kilo esrar ele geçirildi

Yurt genelinde emniyet güçleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediliyor.Siirt İl Jandarma Komutanlığı da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Jandarma Uzm. Çvş. Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli miktarda uyuşturucunun ele geçildiğini belirtti.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Y.A., R.N. ve Z.A. isimli şüphelilerin Diyarbakır ilinden Siirt iline uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edildiği aktarılarak şu bilgiler paylaşıldı:İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından, Siirt il merkezi Kezer mevkiinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüphelilerin kullandığı araçlar durdurulmuş ve yapılan aramalarda 150 kilogram kubar esrar, 20 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir.Siirtteki olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların, adli makamlara teslim edildiği duyuruldu.