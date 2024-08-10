Meta yola geldi! Türkiye'nin şartları kabul edildi: Instagram saat kaçta açılacak?

Instagrama erişim engeliyle son dakika gelişmesi...Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.O tarihten bu yana platforma erişim ancak VPN'le sağlanabiliyor.Sürece dair açıklamalar ise sıklıkla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından canlı video paylaşan Uraloğlu, "Ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele konusunda PKK ve diğer örgütler lehine propaganda içeren içeriklerin kaldırılması için Meta tarafından hassasiyet gösterilecek. Böylece güvenlik ve kamu düzeni korunmuş olacaktır" dedi.Katalog suçları ile ilgili gerekli ilerleme sağlanmıştır diyen Ulaştırma Bakanı, Meta yetkililerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye daha geniş katılımlı üst düzey bir ziyareti olacağını da bildirdi.Uraloğlu, daha sonra X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'a getirilen erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.Instagram'ın Türkiye'nin şartları kabul ettiği anlaşmadan madde madde detaylar ise şu şekilde:- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.- Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.- Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.- Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.- Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.- Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.- Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.